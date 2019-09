L'INDAGINE BELLUNO Non ha un nome, ma ha una nazionalità il militare restituito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEBELLUNO Non ha un nome, ma ha una nazionalità il militare restituito da Vaia in questi giorni sul Col di Lana. Il teschio è riaffiorato in Bosch de Roe dove un turista ha fatto la macabra scoperta e ha chiamato i carabinieri forestali. In quelle ore, quasi in contemporanea un recuperante feltrino, Enrico Rech, ha trovato invece i resti di 7 soldati austriaci sepolti sul Grappa in una fossa comune, a Seren del Grappa. IL MILITE IGNOTO Vicino ai resti umani ritrovati a Bosch de Roe, che già con grande probabilità si erano...