CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROSETE D'AFRICAIN FOTOGRAFIA(atr) Sete d'Africa è il reportage fotografico di Roberto Soramaè nel cuore dell'Etiopia. Ovvero: sei viaggi in Africa, quattro in Etiopia, «e scopri che la vera ricchezza non è nelle cose che possiedi...». L'autore sarà ospite venerdì prossimo dell'Associazione Culturale Centro Upm di Belluno nella sala Un Noce di Via Barozzi 18 a Belluno. Appuntamento alle 20,45. Per informazioni Tel. 3200280882 o belluno1@centroupm.it.IL DATOLOTTERIA ITALIA: CROLLODELLA VENDITA DEI BIGLIETTI(atr) Lotteria Italia:...