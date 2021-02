L'INCONTRO

CORTINA D'AMPEZZO Ma come fanno bene i Mondiali all'economia e all'immagine Italia! è il tema che sarà trattato oggi da Cortina, in una diretta streaming, con interlocutori che hanno voluto e organizzato questo grande appuntamento sportivo, che coinvolge altre realtà, al di fuori delle piste innevate. Già ieri, in un incontro analogo, l'imprenditore veneto Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, ha sottolineato: «A Cortina parte il rilancio del Paese. Bisogna concepire un grande evento come occasione per la ripartenza e nuova energia per la comunità, oltre a grande vetrina per il proprio Paese».

LA METAFORA

Benetton ha usato spesso l'immagine della palla di neve lanciata lungo un pendio, che smuove e accumula altra neve, in un progresso costante e coinvolgente. Ieri il confronto Vette digitali ha trattato sport e innovazione, oltre a sostenibilità ambientale ed economica, con l'intervento di Alberto Tripi, presidente di Almaviva. Nel giorno in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato al Senato il suo piano per il Paese, Benetton ha sottolineato nel suo intervento lo stretto collegamento tra vita, economia e sport: «Bisogna pensare a nuovi modelli di crescita, grazie a innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie, con un approccio a medio lungo termine, per guardare con più ottimismo al futuro. Michael Schumacher mi insegnò che per fare una curva alla massima velocità devi guardare più lontano possibile. Questi Mondiali sono un'occasione, il grande evento per rinnovarsi, motivo della ripartenza che avrà coronamento strutturato con le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026».

TRIPI E GLI ITALIANI

L'imprenditore Tripi ha sottolineato: «Noi italiani sappiamo reagire come nessun altro al mondo. Anche grazie al gioco di squadra. Questi sport aiutano a comprendere cosa vuol dire lavorare con gli altri, in un'azienda e nelle istituzioni. L'approccio dell'imprenditore è sempre ottimista: io stavolta lo sono molto. In Italia ci siamo scoperti bravi nel digitale e l'ecosistema Mondiali ne è un esempio. Assieme a Fondazione Cortina 2021, Anas, Concessioni autostradali venete e Veneto Strade stiamo realizzando un'esperienza di riferimento nel panorama europeo con la smart road e con la sala di controllo e monitoraggio per la mobilità in sicurezza di persone e mezzi. La drammatica crisi che stiamo attraversando ha anche insegnato che la tecnologia non è un nemico. È una risorsa, un amico, un compagno. Il digitale è alleato della ripartenza».

ANCORA A CONFRONTO

Oggi alle 11.30 si parlerà nuovamente di temi economici, dal palcoscenico che si è attivato in queste giornate dei Mondiali, accanto all'evento sportivo. Fra una manche e l'altra dello slalom gigante femminile, nel quale l'Italia sarà certamente protagonista, ci sarà ancora una diretta streaming da Cortina, occasione per presentare il sondaggio voluto dal commissario governativo alle opere di Cortina 2021, commissionato da Sose spa e realizzato da Format Research. Intervengono alla presentazione Valerio Toniolo commissario alle opere del progetto Cortina 2021; Francesco Decarolis professore associato all'università Bocconi di Milano; Lorraine Berton presidente del gruppo tecnico sport e grandi eventi di Confindustria e presidente di Confindustria Belluno Dolomiti; Gianpietro Ghedina sindaco di Cortina d'Ampezzo; Alessandro Benetton presidente di Fondazione Cortina 2021; Roberto Padrin presidente della Provincia di Belluno; Flavio Roda presidente della Federazione italiana sport invernali; Carlo Mornati segretario generale Comitato olimpico nazionale italiano. Modera l'incontro la giornalista Stefania Berbenni.

