CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROCINQUE PER MILLE:COME DISTRICARSI(atr) Si terrà sabato prossimo, 14 aprile, nella Casa del Volontariato di via del Piave 5, un incontro in due parti (dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16) su 5 per mille e le erogazioni liberali: cambiamenti e opportunità con Davide Moro. È possibile iscriversi, ma solo alla prima parte, nella quale si parla di prima e dopo la riforma del Terzo settore: quali cambiamenti e uno strumento di raccolta fondi? 10 cose da fare già domani per promuoverlo. Nel pomeriggio invece si tiene un laboratorio...