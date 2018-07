CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROBELLUNO Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Stavolta la montagna va diritta al Ministero. Parola di Erika Stefani, ministro per gli affari regionali e le autonomie, che ha siglato ieri a un patto con Confindustria per lo sviluppo delle terre alte. Sul tavolo dell'incontro romano tra gli industriali bellunesi e il ministro Stefani, le sinergie tra la neonata rete di Confindustria per la montagna e il Ministero, per favorire lo sviluppo dei territori montani, con progetti e iniziative concrete in diversi...