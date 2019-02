CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROBELLUNO «Per me è importante saldare la terra e il cielo. Per questo ho sempre avuto come punti di riferimento il Vangelo e la Costituzione: c'è molta politica nel Vangelo e c'è molto Vangelo nella Costituzione». Pur senza riferimenti espliciti alle vicende concrete, ieri don Luigi Ciotti (in mattinata a Ponte nelle Alpi per iniziativa del locale Istituto Comprensivo e nel pomeriggio in città portato dalle Scuole in Rete per un mondo di solidarietà e pace, nell'incontro pomeridiano al teatro comunale) ha parlato anche di...