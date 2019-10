CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROBELLUNO Incontrarsi per fare business, ma non solo! Creare importanti relazioni con collaboratori di qualità, affidabili e professionali. Questo e molto altro accade in Bni, l'organizzazione che si occupa di business referenziale più grande al mondo. Nata nel 1985 negli Stati Uniti, con l'attuale presenza in 72 Paesi al mondo, oltre 9000 capitoli, più di 260.000 membri e un giro d'affari di 14,2 miliardi di euro nel solo 2019 (di cui 270 milioni di euro solo in Italia), Bni aiuta imprenditori, liberi professionisti e artigiani,...