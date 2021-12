L'INCONTRO

BELLUNO Ieri mattina al Quirinale, alla Giornata nazionale della montagna, in rappresentanza delle Province interamente montane c'era anche il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. «Fare riabitare - ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - significa riabilitare e, talvolta, realizzare le indispensabili infrastrutture, ambientali e sociali. Innovazione, sostenibilità, sono percorsi essenziali per il nostro futuro». «Per combattere lo spopolamento della montagna ha detto il primo inquilini di Palazzo Piloni - servono servizi, collegamenti e una fiscalità differenziata. La montagna è una risorsa e insieme un'opportunità e come tale va vista. Allo Stato le Terre Alte chiedono strumenti di autogoverno e salvaguardia dei servizi, per contrastare lo spopolamento». E ieri è stata proprio la ministra Gelmini (Affari Regionali) a ricordare lo stato di avanzamento della nuova legge quadro sulla montagna che dovrebbe essere pronta per il prossimo febbraio, con uno stanziamento di 100 milioni di euro già nella prossima manovra finanziaria. «Si tratta di fondi importanti, che poi dovrebbero aumentare negli anni ha commentato Padrin un segnale di rilievo per la rinnovata attenzione verso la montagna. Che per il Paese è una risorsa, non un problema. Dovremmo cominciare noi stessi, da abitanti della montagna, a rendercene conto e ad agire di conseguenza. La montagna quindi ha solo bisogno di strumenti per contrastare lo spopolamento, un dramma che tocca non solo il Bellunese. In particolare, servono collegamenti infrastrutturali e digitali, e garanzia di servizi. Oggi siamo ancora legati alle logiche dell'economia che vedono nelle Terre Alte esclusivamente il fallimento di mercato. Bisogna superare questa linea, in modo da tenere i servizi in montagna e rilanciarli. Credo che una delle leve per fare ciò sia una differenziazione della fiscalità, su cui è doveroso intervenire».

IL MINISTRO

Secondo il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà «la montagna deve assumere un ruolo centrale e merita particolare attenzione nei confronti delle comunità che da troppo tempo vivono il delicato fenomeno dello spopolamento. Per questo motivo, il Governo vuole darle attraverso una legge quadro e nuove importanti risorse previste nella legge di Bilancio con un fondo per lo sviluppo dei territori montani e per la loro salvaguardia. Migliorando i collegamenti legati ai trasporti, insistendo fortemente sulle infrastrutture digitali, sul rafforzamento della sanità territoriale e su una nuova forma di turismo sostenibile legato anche alla valorizzazione dell'artigianato locale, sarà possibile ridare vigore a queste aree. Il Bellunese deve anche continuare a insistere sui grandi eventi». Soddisfatto della Giornata anche l'onorevole Dario Bond: «La montagna è una risorsa per il nostro Paese e deve essere tenuta in grande considerazione, con un'attenzione particolare al rispetto ambientale. In tal senso, è importantissimo il segnale arrivato dai rappresentanti degli enti locali e dal direttore generale della Fao» Bond condivide «il monito lanciato dal rappresentante della Sardegna, che ha prospettato di raggiungere entro il 2023 la presenza di almeno un medico in ogni paese montano della sua regione. È solo un esempio di servizi-presidio fondamentali per la montagna e per tenere la gente a vivere in montagna. Si tratta di un'iniziativa che deve andare di pari passo con gli investimenti del Pnrr e con la legge quadro sulla montagna che il consiglio dei ministri si appresta a esaminare per portarla all'esame del Parlamento».

«PAROLE DA MONTANARO»

Sulla Giornata di ieri interviene anche il Bard il cui presidente Andrea Bona, nel ricordare le parole del Presidente, dice: «L'intervento di Mattarella sembra quello di un vero montanaro: ha toccato i veri nodi del vivere in montagna, le nostre problematiche e le possibili vie di sviluppo, dalla necessità di infrastrutture e servizi al bisogno di una vita meno legata ai sentimenti del passato e più calata nelle sfide del presente. Sentire il Presidente della Repubblica parlare di agricoltura di montagna, di filiere locali e di gestione forestale è stata un'emozione, mai grande però come quel riferimento alla necessità di un governo autonomo delle popolazioni montane».

Giovanni Santin

