BELLUNO È stato impegnato a Caltanissetta, Reggio Calabria, Brescia e Verona in grandi e famose inchieste su terrorismo, Tangentopoli, narcotraffico e mafia. Tra le più famose quelle relative al rapimento del generale americano James Lee Dozier rapito nel 1981 dalle Brigate Rosse e liberato a Padova dopo tre mesi, l'arresto e la condanna di Cesare Battisti, le inchieste che smantellarono il narcotraffico a Verona, soprannominata allora la Bangkok d'Italia. E sabato 20 marzo, invitato dalle Scuole in Rete per un mondo di solidarietà e pace, Guido Papalia, a partire dalle ore 9, l'ex procuratore di Verona Guido Papalia sarà in collegamento con le scuole bellunesi alla vigilia del Giorno della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie che cade il giorno 21, primo giorno di primavera. Interverrà sul tema Storia delle mafie.

Il procuratore tratterà della storia della mafia, vecchia e nuova, della legalità, delle regole, della scuola e della cultura, come antidoto alle mafie. L'impegno per la legalità è legato a doppio filo con la nascita delle Scuole in Rete, socia di Libera al pari della Consulta Provinciale degli Studenti. L'anno scorso, iniziata la pandemia e annullata la solita cerimonia pubblica tradizionalmente organizzata assieme a Libera in Piazza dei Martiri a Belluno, gli studenti del network e della Consulta avevano acquistato spazio sui giornali locali per pubblicare tutti i nomi delle vittime innocenti di mafia, perché solo il ricordo permette di riveder le stelle, come recita lo slogan della giornata di quest'anno. L'incontro è organizzato in sinergia con l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Consulta provinciale degli studenti, le associazioni Amici delle scuole in rete, Gianni Ballerio ed infine dal coordinamento provinciale di Libera, nomi e numeri contro le mafie.

L'iniziativa ha inoltre il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Verona.

L'incontro si svolgerà per gli studenti delle superiori e delle classi terze delle scuole medie su piattaforma zoom, ma sarà visibile per tutti in streaming sul sito www.studentibelluno.it. In questo mese sono ancora tre gli appuntamenti con le scuole in rete: lunedì 22 focus sul Congo, tristemente alla ribalta in questi giorni per l'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Mercoledì 24 gli studenti bellunesi si confronteranno con Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, su Azzardo: dipendenza da gioco e ruolo dei media. Il mese si chiuderà infine con un incontro con il giornalista Benaimino Pagliaro.

