L'INCONTRO

BELLUNO Cantiere Pat: oggi (lunedì) il secondo appuntamento. Si parlerà di infrastrutture come ferrovie, strade e ciclabili, della sosta, della mobilità e del trasporto pubblico locale nell'incontro in programma alla 17 in Sala Bianchi, il secondo del ciclo di creazione dal basso del Piano di assetto del territorio.

Ad organizzarlo è, naturalmente, Palazzo Rosso. Si tratterà di un'ulteriore occasione per ascoltare dall'assessore all'urbanistica Franco Frison lo stato di avanzamento delle indagini in corso di svolgimento da parte del team di professionisti incaricati della redazione del nuovo strumento urbanistico, ma anche un'opportunità di ascolto e di confronto con i portatori di interessi diffusi. Il ciclo di seminari di approfondimento proseguirà poi per tutto il mese di novembre per chiudersi a fine anno e giungere così ad una prima bozza di Pat a inizio 2021. Considerate le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, verrà adottata la modalità mista di frequenza già sperimentata con la prima riunione: ovvero presenza in sala limitata a 34 posti e possibilità di collegarsi con il pc e seguire l'incontro online mediante la piattaforma Zoom con ID riunione: 857 5180 0038 e passcode: 884885. Si ricorda che la registrazione video dell'incontro del 1 ottobre è disponibile nel canale YouTube del Comune di Belluno e che nel sito ufficiale del Comune, nella sezione urbanistica-edilizia - nuovo PAT, è stato inserito un quaderno riassuntivo della prima serata, intitolata Il Ruolo di Belluno nel quadro della Provincia e della montagna Veneta.

Nel primo incontro era stato affrontato il tema dell'organizzazione della città del domani in termini generali, fermando alcuni punti ritenuti importanti come l'attenzione al recupero degli immobili esistenti e all'abitabilità del centro storico. Si era parlato di affitti calmierati per le giovani famiglie e di formule di affitto a riscatto, ancora poco presenti nel territorio. Erano intervenuti diversi portatori di interesse, come il direttore Ascom Luca Dal Poz e come l'architetto Irma Visalli, ora assessore del Comune di Feltre. (A.Tr.)

