L'INCIDENTEBELLUNO Investito in bicicletta da un'automobile all'incrocio, 65enne finisce al pronto soccorso. Il ciclista, M.D.F. di Belluno, alla fine l'è cavata con ferite non gravi. Paura ieri mattina alle 9.50 in via Pellegrini dove si era appena verificato l'incidente che ha fatto temere il peggio ai presenti. Sul posto è intervenuta la pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Belluno che hanno effettuato i rilievi di legge e ricostruito l'accaduto. Da una prima ricostruzione si è appreso che M.D.F., 65 anni di...