L'INCIDENTE

BELLUNO Esce autonomamente di strada: le cause sono al vaglio della polizia locale di Belluno. Paura ieri pomeriggio lungo via Lungardo dove, attorno alle 14.50, un'auto guidata da una giovane donna è uscita di strada invadendo la corsia opposta e andando a schiantarsi, ribaltata, contro la siepe di cinta di un'abitazione privata. L'utilitaria procedeva dalla galleria Belluno verso San Biagio. Nell'impatto contro il muro di cinta e nell'uscita di strada fortunatamente il mezzo non ha colpito altre auto provenienti dal lato opposto e il tutto si è risolto con danni alla recinzione e alla siepe.

La donna al volante non ha riportato gravi traumi, solo lievi ferite, mentre più considerevoli sono i danni all'auto che è finita ribaltata sul lato destro nello schianto contro il muretto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che, ora, indagheranno anche sulle cause che hanno portato la giovane a perdere il controllo del mezzo fino a farlo deragliare.

Certo è che poteva andare molto peggio. In certi orari della giornata via Lungardo sostiene un via vai continuo di auto e l'incidente, allora, avrebbe potuto coinvolgere altre persone con esiti decisamente peggiori.

A.Tr.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA