CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTABELLUNO La polizia di Stato ha smascherato due rom della banda dell'abbraccio. Avevano colpito in città, in galleria Cavour, un anno fa avvicinando uomini attempati. L'approccio iniziale è la richiesta di un lavoro ma poi passano subito a proposte sessuali, prendendogli la mano e mettendosela sul seno. In un caso, il 26 maggio 2018, toccò a un 57enne che era a spasso con il cane: una bella ragazza che parlava spagnolo gli sfilò un Rolex da 20mila euro. Era Rebeca Vaduva, 23enne rom senza fissa dimora in Italia, che era fuggita...