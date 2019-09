CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO Indice della sportività, classifica finale Trento Trieste e Macerata si guadagnano i podi, Belluno si piazza al 34esimo posto, guadagnando il 10% in più dei punti medi per indicatore rispetto al 2018. Brilla, tuttavia, l'asse Milano Cortina in vista delle Olimpiadi 2026. La classifica, elaborata da PtsClas e pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, fornisce una fotografia aggiornata dell'attitudine allo sport delle 107 province italiane, incrociando 32 indicatori che spaziano dagli sport di squadra al rapporto con la natura. Essi...