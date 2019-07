CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO «Indagate: si faccia l'autopsia». È stato presentato ieri mattina in Procura l'esposto dei famigliari che chiedono la verità sulla morte del loro congiunto, Elvi Sandon. Il 62enne che abitava in via Piandelmonte, 63, zona Le Ronce, è morto per infarto cardiaco domenica mattina, poco dopo essere rincasato dall'ospedale di Belluno. Si era rivolto al pronto soccorso del San Martino, intorno alle 4 di domenica notte, accompagnato dalla moglie. Sandon, che era cardiopatico, da un giorno non stava bene: avvertiva un dolore...