CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTABELLUNO Elvi Sandon, il 62enne di via Piandelmonte deceduto domenica mattina dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso, è morto d'infarto. Lo ha confermato, senza ombra di dubbio, l'autopsia effettuata ieri in obitorio al San Martino di Belluno. Non ha trovato sorprese il medico legale, dottor Antonello Cirnelli di Portogruaro, incaricato dalla Procura. Ha partecipato alle operazioni peritali anche il consulente di parte, il dottor Michele Cottin, incaricato dalla difesa del medico indagato per omicidio colposo. Non sono emerse...