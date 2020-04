L'IMPEGNO

QUI TRICHIANA

Pioggia di mascherine dalla Farmacia Dolomiti. Dopo le donazioni all'Usl, alla Croce Rossa e al Lions, la famiglia Da Pian pensa agli anziani delle case di riposo. E così sale a 30 mila il numero di dpi di tipo chirurgico donati dalla farmacia di Trichiana del dottor Alberto Da Pian al territorio. L'ultima trance risale a ieri, con i 2mila pezzi consegnati alla Provincia. «Li porteremo nelle case di riposo, che in questo momento sono sprovviste e che forse più di altri luoghi hanno la necessità di questi dispositivi - afferma il presidente Roberto Padrin -. Ringrazio di cuore il dottor Da Pian e la sua famiglia, che negli ultimi giorni hanno donato altre 30mila mascherine all'Usl, alla Croce Rossa e al Lions. Pur in un momento di grande difficoltà, la nostra provincia riesce sempre a dimostrare la generosità e la solidarietà che contraddistingue i bellunesi. Un grazie anche ai farmacisti che sono operativi sul campo e in prima linea come medici e infermieri durante questa emergenza sanitaria». Le mascherine donate dal dottor Da Pian sono state fatte arrivare dal Regno Unito. Sono provviste di certificazione Ce e già nei prossimi giorni verranno smistate tra le case di riposo del Bellunese, per operatori e ospiti. «La donazione di ieri mattina si somma a quella dei giorni scorsi di alcune importanti aziende del territorio, che hanno consegnato alla Prefettura mascherine per le forze dell'ordine e l'esercito - conclude il presidente della Provincia -. Da parte mia un sentito ringraziamento». (atr)

© RIPRODUZIONE RISERVATA