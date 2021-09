Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOBELLUNO Come riconoscerla. Come reagire. Contro la violenza sulle donne, anche Despar ci mette il suo impegno. Da ieri, infatti, nei supermercati della catena presenti a Belluno e a Cortina si trovano gli opuscoli della compagna La violenza non è un atto d'amore. Non sei sola, contenenti informazioni utili su come inquadrare la violenza e cosa fare per avere aiuto. L'iniziativa vede la collaborazione tra Aspiag Service,...