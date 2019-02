L'idea di Palazzo Piloni: prestare gli immobili invenduti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OFFERTABELLUNO Di necessità virtù. Con l'ottica degli scambi. È il mantra del piano alienazioni della Provincia di Belluno. La lista dei beni immobili da mettere in vendita è sempre la stessa, più o meno. Perché anche il mercato è più o meno lo stesso: stantio. La novità è l'approccio di Palazzo Piloni. Che punta a trovare associazioni ed enti del territorio interessati a prendersi in carico stanze, edifici, strutture. Con un idea ben precisa: la valorizzazione. La Provincia presta, gli interessati si fanno avanti e mettono in...