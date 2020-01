PALAZZO ROSSO

BELLUNO È arrivata in Commissione l'accettazione della donazione dell'ex Monte di Pietà di Belluno, in piazza delle Erbe, che comprende anche la chiesa della Beata Vergine della salute. La Fondazione Cariverona è proprietaria dell'immobile, ma in «rivisitazione del suo assetto patrimoniale, ha maturato l'intento di trasferire al Comune di Belluno il complesso, ferma restando la sua destinazione al culto». In pratica la Fondazione darà l'edificio al Comune, a titolo di «donazione della proprietà superficiaria con durata trentennale». Il tema è stato articolato dall'assessore al Bilancio e Patrimonio, Lucia Olivotto, che ha trovato non poche perplessità da parte delle minoranze, in particolare dai consiglieri Franco Roccon, Paolo Gamba, Raffaele Addamiano e Francesco Pingitore. Roccon (Civiltà bellunese Liga veneta Repubblica) ha sottolineato che si parla di un immobile di 1,7 milioni di euro: «perchè si acquisisce, pur in termini provvisori e pur avendo altre volumetrie in città, dovute anche alla Rigenerazione urbana? - si è chiesto -. Non è forse un modo di agevolare la pur meritevole Fondazione Angelini o l'Isbrec? Questa è un'operazione che ha il sapore di dare il solito regalo agli amici. Oppure è per permettere alla Fondazione di elargire qualche contributo, perchè con una mano si dà e con l'altra si prende?». Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno) ha sollevato altre questioni: «abbiamo una bozza di un atto di donazione, in cui la Fondazione cede per trent'anni l'immobile. Ma qualora la costruzione perisca in tutto o in parte sarà il Comune di Belluno a risponderne. Se l'edificio per qualche ragione dovesse crollare, il Comune di tasca sua dovrà pagare la ristrutturazione o la costruzione ex novo. Ho chiesto se noi abbiamo una perizia che valuti lo stato di salute di questo immobile ha spiegato il consigliere -. L'architetto Carlo Erranti, a esplicita domanda, ha risposto: non c'è alcuna perizia. A loro avviso è in ottime condizioni. Chiaramente il Comune si accollerà tutti li oneri manutentivi». A livello politico: «Siamo così sicuri che l'attività istituzionale è quella relativa all'Isbrec? Rientra nell'alveo delle realtà istituzionali, visto che si tratta di un'associazione?». (Fe.Fa.)

