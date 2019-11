L'ex agente del Vajont: «Provo ancora emozione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Torna a Belluno la festa degli alberi, piacevole ricordo della fanciullezza per tante generazioni e poi caduta in disuso. Ora i disastri ambientali, l'accresciuta sensibilità ecologica e la legge 10/2013 la stanno facendo riapparire in primo piano soprattutto quale esercizio di buone pratiche e insegnamento per i più giovani. La festa si svolgerà il prossimo 21 novembre su iniziativa di Italia Nostra, Centro Upm Un punto Macrobiotico e Friday For Future con l'organizzazione tecnica del Comune di Belluno e dell'Unione...