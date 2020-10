L'EVENTO

BELLUNO Si chiude Oltre le Vette, si apre Passi e Trapassi. Per una rassegna che da' l'arrivederci al prossimo anno un'altra si appresta a tagliare il nastro dell'edizione 2020. E poco male se i posti a sedere sono limitati, se gli eventi devono essere pensati in modo da rendere facile il mantenimento delle distanze, il capoluogo alle sue rassegne storiche non intende rinunciare. E così nel giorno in cui l'organizzazione di OlV conta e traccia il primo bilancio dell'edizione appena conclusa nei social e nel sito del Comune Passi e Trapassi inizia a far parlare di sé. Non è ancora noto il programma, certo, ma si sanno le date, il tema ed è stata resa nota anche la grafica di quest'anno.

Oltre le Vette si è chiusa domenica con l'ennesimo sold out. Un'annata segnata dalla parole limite: limitati i posti, limitati gli eventi, limitata la possibilità di proposte adatte al grande pubblico, perché il pubblico delle grandi occasioni, quest'anno, era meglio non averlo. E così, con tutte le normative a fare da paletti, la rassegna ha comunque spiccato il volo mettendo a segno 2500 presenze circa e numerose date da tutto esaurito. L'organizzazione, va da sé, è soddisfatta e guarda al futuro con ancora maggiore entusiasmo. Come a dire che se si è riusciti ad assicurare il programma in un'annata come questa, niente o quasi potrà fermare la manifestazione nemmeno in futuro.

«I posti al Teatro Comunale erano 200 quest'anno e in Sala Bianchi 50 spiega Valeria Benni, coordinatrice della kermesse -, abbiamo avuto una media di 170 persone a serata al Comunale e anche gli appuntamenti nella sala di viale Fantuzzi hanno fatto il pienone. Non è stato facile, questo no. Ci sono stati problemi amministrativi nel passaggio dalla gestione della Fondazione Teatri a quella diretta del Comune, il budget è stato ridotto ma siamo riusciti ad assicurare una buona edizione». Trasversale, sopratutto, in grado di attrarre pubblico variegato anche da fuori provincia. Alla giornata dedicata a Federico Velluti, per esempio, sono arrivati restauratori e appassionati anche da Lombardia e Friuli e alle serate dedicate all'alpinismo si sono visti molti giovani.

A fine mese inizierà Passi e Trapassi. Il tema di questa edizione, la nona, è La morte virale e non poteva essere diversamente viene da dire. L'immagine simbolo porta ancora una volta la firma dell'illustratore Marco Trevisan e il periodo di svolgimento sarà dal 30 ottobre al 10 novembre. Novità di quest'anno è la formalizzazione della collaborazione con l'Associazione di promozione sociale Segnali di vita di Parma che nella città romagnola propone da anni la rassegna Il Rumore del Lutto per incrementare la riflessione culturale sui valori della vita e della morte attraverso convegni, mostre, concerti e performance. Le due rassegne, avendo intenti e obiettivi comuni, collaboreranno in maniera attiva nell'organizzazione degli eventi, lo hanno già fatto in passato ma d'ora in avanti sarà sistematico. Per quanto riguarda gli eventi proposti quest'anno si dovrà attendere ancora qualche giorno, l'organizzazione infatti per ora non ha reso noto il programma.

