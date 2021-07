Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOBELLUNO Si alza il sipario oggi sulla rassegna musicale di Borgo Piave sta per cominciare. L'associazione Antonio Miari provvederà al debutto sulle note del bel canto. Stefano Emmi e Maria Grazia Feltre eseguiranno un repertorio laico di musica classica insieme ad altri amici della loro realtà culturale. Le iscrizioni sono già una sessantina e c'è ancora posto. L'appuntamento è alle 20.30 al Seminario Lollino, in via San Pietro....