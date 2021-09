Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOBELLUNO Oltre 5mila visitatori in tre giorni. Un vero successo di pubblico la prima parte delle iniziative di Fiera e Festival delle Foreste BosterNordEst, giunta alla terza edizione. Un risultato importante per un'edizione che simboleggia la ripresa dell'attività fieristica in presenza e che è anche importante perché per la prima volta Longarone Fiere Dolomiti sceglie di delocalizzare la manifestazione al di fuori degli spazi...