L'EVENTOBELLUNO Comunque vada sarà un successo. La formula storica di Sanremo è valida anche per la Cena con i sindaci. Una versione altrettanto canora, ma più godereccia del Festival della canzone italiana. E sicuramente più solidale. Perché sindaci e amministratori comunali non si mettono a servire ai tavoli e al piano bar perché hanno velleità artistiche o di ristorazione. Lo fanno per un fine ben preciso: raccogliere fondi a favore della ricostruzione post-maltempo. È questo il menù della serata organizzata dai primi cittadini: al...