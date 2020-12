L'ESPERTO

BELLUNO Vaccino sì. Vaccino no. E poi: quale vaccino? La questione è sulla bocca di tutti. Esperti e non. L'interrogativo principale riguarda il vaccino migliore tra quelli in circolazione per contrastare il covid-19. Ma a dir la verità la domanda più frequente è questa: «Mi posso fidare?». Se ne è parlato mercoledì sera, nella video-conferenza organizzata dal Rotary Club di Cortina d'Ampezzo, con un ospite d'eccezione: l'immunologo italiano Giacomo Gorini. Il 31enne romagnolo, ex allievo di Roberto Burioni, lavora al Jenner Institute di Oxford e fa parte del team di 101 scienziati che, lo scorso aprile, ha dato il via alla sperimentazione del cosiddetto vaccino Oxford.

IL DIBATTITO

Intanto bisogna capire cos'è il coronavirus. «Prima di dicembre 2019 ne giravano già 6 tipologie» ha chiarito Gorini. Quattro che davano semplici raffreddori, uno che si è estinto da solo e un altro, confinato in Medio Oriente, che si trasmette solo da dromedario a uomo e viceversa. Poi è arrivato il virus che abbiamo imparato a conoscere e che, da quasi un anno, ha sconvolto la vita di tutti. Visto al microscopio sembra un naso rosso da clown. Sulla superficie ha delle proteine a forma di mazza dette spike. Come sappiamo, s'intrufola nelle vie respiratorie con conseguenze più o meno pesanti a seconda dei casi. «Noi non abbiamo la bacchetta magica per risolvere l'infezione ha ammesso l'immunologo romagnolo ma ci sono buone prospettive sui vaccini». Il più famoso è il vaccino Pfizer, testato negli Usa come il cugino Moderna. Entrambi utilizzano una tecnologi mRna. Le spiegazione di Gorini: «Viene iniettata nell'organismo una piccola sequenza genetica virale, la spike appunto, a forma di Rna. Questa entra nelle cellule del volontario che ricevono l'istruzione della spike, la riconoscono come estranea e cominciano ad aggredirla». Sia Pfizer sia Moderna «hanno dato risultati di protezione intorno al 90-95%». Ma il primo deve essere conservato a temperature molto basse, -80 gradi centigradi, il secondo a -20. Il vaccino di Oxford lavora invece con i vettori virali. «I virus sono piccoli parassiti che entrano all'interno delle cellule bersaglio e rilasciano l'informazione genetica per produrre nuovi virus ha raccontato Gorini Tramite le bio-tecnologie possiamo decidere quale materiale genetico un particolare virus può consegnare alla cellula bersaglio».

SCORTE LIMITATE

Ad Oxford hanno lavorato con un virus specifico, l'adenovirus, «innocuo, causa al massimo un banale raffreddore», e gli hanno inserito la sequenza genetica per produrre la proteina spike del coronavirus. È una specie di cavallo di Troia per ottenere una risposta dal sistema immunitario. In questo caso la protezione è del 90%. Inoltre il vaccino Oxford può essere conservato a 4 gradi centigradi. C'è chi urla al complotto e alla manipolazione genetica. «Il virus non è stato creato in laboratorio ha risposto Gorini Chi dice il contrario dovrebbe portare le prove. I virus arrivano periodicamente. È normale. Quanto alla manipolazione genetica del vaccino, il rischio non c'è. L'Rna è un tipo di molecola che noi abbiamo in grandi quantità all'interno del nostro corpo e non è in grado di interagire col nostro Dna». Il primo vaccino ad arrivare in Italia, a gennaio, sarà probabilmente il Pfizer. Saranno quantità limitate perché le aziende hanno dei limiti di produzione. Le dosi arriveranno un po' alla volta. «Avere il vaccino non basta ha concluso Gorini Occorre che la gente si vaccini. Non so se verrà reso obbligatorio ma più persone si vaccineranno e prima torneremo alla normalità».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

