L'esperienza serve a educare: arriva la Simeoni

GIOVANNI XXIIIBELLUNO Cuore, testa, mani - Il valore educativo dell'esperienza. Sarà questo il filo rosso della chiacchierata proposta dal Comitato Belluno comunità che educa e in programma per il 22 settembre dalle 14.45 al Centro Giovanni XXIII. La proposta è rivolta agli adulti, genitori ed educatori e, in generale, a chi lavora a stretto contatto con i giovani. In una società in veloce trasformazione, in cui la tecnica sta modificando il rapporto con la realtà - spiegano gli organizzatori - appare sempre più indispensabile che...