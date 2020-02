SCUOLE

BELLUNO Sono venti gli alunni dell'indirizzo Linguistico (classe 5B) ed Economico Sociale (classe 5A) del Liceo Renier di Belluno che venerdì scorso hanno ricevuto l'Europass Mobility. Una certificazione consegnata loro dopo che la scorsa estate, per quattro settimane, avevano partecipato al progetto Move 2.0.

PERCORSI TRASVERSALI

Un'attività che per gli studenti bellunesi è valsa anche come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento). Dallo scorso 2 giugno e sino alla fine dello stesso mese, il gruppo ha infatti preso parte ad un'intensa attività nella città francese di Vichy: nel corso della prima settimana ha seguito un corso di lingua francese presso la rinomata scuola Cavilam di Boiron; nel periodo successivo, e quindi nelle tre settimane seguenti, gli studenti bellunesi erano invece stati inseriti nelle aziende locali: ed è stato questo il momento in cui essi hanno potuto arricchire le loro capacità e verificare le proprie competenze professionali e linguistiche.

CIRCOLO CULTURA E STAMPA

La premiazione e la consegna degli attestati si è svolta al liceo Renier, alla presenza della dirigente scolastica professoressa Violetta Anesin, delle insegnanti responsabili del progetto e del Circolo Cultura e Stampa che aveva curato l'aspetto logistico del viaggio.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA