L'esodo: code di oltre 3 chilometri ieri a Pian di Vedoia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESODOBELLUNO Come da copione. Giornata da bollino nero ieri per il traffico verso la montagna nella settimana da Ferragosto. Tutto è iniziato alla mattina con 3 chilometri di coda sulla A27 tra Belluno e il bivio per la stata 51 di Alemagna in direzione nord. Era solo l'inizio di una giornata di passione per i turisti, che si sono avventurati forse non negli orari delle cosiddette partenze intelligenti. Per il resto la giornata è filata liscia, senza incidenti gravi, che avrebbero ulteriormente rallentato la circolazione. Ma il serpentone...