L'EROGAZIONE BELLUNO Pioggia di soldi per le Unioni Montane. La Provincia eroga poco meno di 800mila euro. Serviranno per pagare la guerra contro il dissesto idrogeologico. Con una delle ultime mosse del 2017, Palazzo Piloni ha approvato una manovrina da 738mila euro. Una cifra di tutto rispetto, che arriva direttamente dai proventi dei canoni idrici. E finirà nelle casse delle Unioni Montane. Si tratta di risorse fondamentali per la partita della difesa del suolo. Infatti, le Unioni Montane dovranno utilizzare questi soldi per opere di...