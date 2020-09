I NUMERI

BELLUNO L'equivalente di una tangenziale ogni dodici mesi. Più di 212 milioni di euro che fanno mille euro all'anno per residente. È la cifra da capogiro che i bellunesi spendono per i giochi su rete fisica: Lotto, Enalotto, slot machine, in altre parole tutto quello che non si gioca online. La spesa netta ammonta a cinquantacinque milioni: si tratta dei soldi che vengono persi nell'azzardo, legale, controllato dai Monopoli di Stato. Come se ogni sei, sette mesi venisse bruciato l'equivalente della tanto agognata variante di Tai (il preventivo di Anas si aggira sui 32 milioni di euro).

L'INDAGINE

Quanto vincono i bellunesi? Quanto perdono? Ma soprattutto, quanto giocano? Avviso Pubblico, l'associazione che promuove la cultura antimafia negli enti locali, ha provato a dare una risposta ad ognuna di queste domande. I dati, ponderati per il numero di residenti, collocano Belluno a metà classifica sia per la capacità di giocare sia per quella di perdere. A fronte di 1026 euro che il bellunese medio gioca ogni anno, 266 euro sono i soldi che ogni anno perde a giocare al Lotto, Enalotto, slot e gli altri giochi controllati dal Monopolio.

LA MAPPA

Se la cifra che i bellunesi mettono in gratta e vinci, e slot, sembra elevata basta andare a guardare cosa succede nei singoli comuni. Ad Agordo, per citare alcuni esempi, nelle macchinette finiscono 3milioni di euro, 116mila vanno al Superenalotto, 394mila al Lotto, ad Auronzo, il totale delle giocate supera i 3milioni di euro (3milioni 22mila), in città a fare la parte maggiore della raccolta sono i giochi Awp 17milioni 778mila euro, seguono le lotterie istantanee con 4milioni di euro. Altri 40milioni di euro finiscono nelle Vlt, tanto che la raccolta nel solo comune di Belluno supera i 68milioni di euro. A Cortina la febbre da gioco raccoglie più di 11milioni di euro (11.648.423 euro), a Falcade circa un milione e mezzo di euro. A Feltre le scommesse sportive a quota fissa inghiottono 223mila euro, il gratta e vinci Winforlife 31mila euro, anche in questo caso la maggior parte dei soldi finiscono nelle Video lottery che bruciano, da sole, 12milioni di euro. Anche comuni piccoli contribuiscono al conto finale: a Soverzene il totale del gioco tra Awp e Comma 7 è di 353 euro, a San Pietro di Cadore il totale delle giocate è di 269mila euro, a Rivamonte si arriva invece a 322mila euro.

I TIMORI

«I numeri del 2019 - ha spiegato il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà - confermano tutti i nostri allarmi circa il comparto dei giochi in Italia. Dai dati pubblicati qualche settimana dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli emerge che il volume di denaro giocato in Italia nel 2019 è aumentato del 3,5% rispetto al 2018, attestandosi sul valore di 110,54 miliardi di euro. Ad aumentare inoltre è anche la spesa, vale a dire le perdite dei giocatori: 19,45 miliardi nel 2019, ovvero un +2.5% rispetto al 2018». Secondo Avviso pubblico, che ha analizzato il dato aggregato si tratta di dati che preoccupano particolarmente e che rischiano di aggravarsi per il 2020 e per il 2021, considerato che la situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa del Coronavirus potrà spingere ancora più cittadini verso il gioco d'azzardo, nel tentativo di rifarsi delle perdite subite dalla crisi economica e sanitaria che stiamo vivendo».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA