L'EPIDEMIABELLUNO Quindici casi individuati nelle ultime 24 ore. Belluno sale così a 66,63 nuovi positivi (per 100mila abitanti) negli ultimi sette giorni. Una cifra che chiarisce, paragonata a quella delle ultime settimane, quanto il virus abbia ripreso a marciare in provincia. Un andamento - è bene chiarirlo subito - a cui fortunatamente non corrisponde pedissequo incremento di ospedalizzazioni. Circostanza che potrebbe trovare...