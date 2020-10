L'EPIDEMIA

BELLUNO Continuano a salire i casi di contagio in una singola giornata: ieri erano 69 i nuovi infetti bellunesi scoperti dalla Usl in 24 ore, 44 dei quali nella casa di riposo di Cortina. Ormai il numero totale di casi Covid attualmente positivi in provincia sta raggiungendo i dati della piena emergenza di marzo: secondo il report di Azienda Zero diffuso ieri alle 17 sono 370 i bellunesi con il Covid. Oltre 800 le persone in isolamento domiciliare. E il focolaio del Comelico sembra ben lontano dal placarsi e sta investendo in pieno il Cadore. Un caso è fioccato ieri persino a Cibiana. A dare un quadro della fase dell'epidemia in cui ci troviamo il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti, Sandro Cinquetti.

Cosa dobbiamo aspettarci, visti i contagi che continuano a salire?

«La giornata di oggi (ieri ndr) sarebbe stata una giornata ordinaria con 25 casi. Dobbiamo mettere in conto 20 o 25 casi al giorno, con un focolaio epidemico significativo come quello del Comelico-Cadore-Ampezzano, che è ben lontano dall'essere spento. Ma è diventata una giornata straordinaria per casistica riferita alla casa di riposo, ovvero 44 positivi».

Ci sono casi gravi?

«L'unico elemento positivo è che i ricoveri ospedalieri sono stabili, leggermente in calo. Questa nuova casistica, infatti, non produce infezione. Queste ultime giornate, pur essendo molto importanti dal punto di vista dei numeri, non sono riferite a casistica ospedaliera. I numeri dei ricoveri sono stabili, nessuno è in area critica ed è un fatto che conferma, per ora, i dati regionali complessivi che attestano una minore percentuale di forme gravi sui positivi. L'attuale casistica e la minore aggressività clinica, probabilmente dipende dal fatto che si sta facendo il doppio, se non il triplo, di tamponi della prima fase. Quindi troviamo un numero di soggetti asintomatici o paucisintomatici che non trovavamo nella prima fase, con minori tamponi somministrati. In questo momento, con l'aiuto dei tamponi rapidi che consentono una diagnostica molto veloce e con l'accesso libero ai tamponi con i 4 drive in aziendali, andiamo a rastrellare forme di soggetti con sintomatologia modesta che non emergerebbero altrimenti. Oltre a questo stiamo tamponando una quantità enorme di contatti di caso: ci stiamo impegnando sul contact tracing e somministrazione conseguente di tamponi per isolare ogni soggetto con positività».

Trovare i super-diffusori potrebbe spegnere il focolaio?

«La teoria dei super diffusori può essere applicata alle fasi iniziali, adesso siamo in una fase di ampia diffusione epidemica e solo i comportamenti sociali, isolamento dei positivi e quarantena rigorosa, potranno spegnere questo focolaio ormai diffuso ben oltre i 3 comuni nei quali si è acceso. La rappresentazione con cerchi concentrici spiega come prima fosse interessata la zona di Santo Stefano, San Pietro, Sappada, poi il Cadore e poi l'Ampezzano».

Quanto importante è stata la rivoluzione test rapidi?

«I test rapidi ci hanno aiutato in questa fase per due cose. Essere veloci a consegnare alle persone con sintomatologia iniziale una risposta e riprendere la scuola o il lavoro. Inoltre abbiamo alleggerito il nostro laboratorio, che nell'ultima settimana è andato enormemente sotto pressione per i test molecolari: ne processava più di mille al giorno, con un carico lavorativo imponente. Ora abbiamo introdotto come pratica ordinaria, per i soggetti frequentanti la scuola, questi test. Una novità che alleggerisce il laboratorio di circa 400 tamponi al giorno, che per la gran parte sono negativi (i positivi sono in media il 2%). Vanno a conferma di molecolare solo nel caso che il rapido sia positivo. Così il nostro lavoro sta rientrando con i tempi di refertazione, che hanno fatto soffrire i nostri cittadini e ci dispiace, sotto le 48 ore. Il test antigenico rapido nasale viene usato attualmente nell'accesso libero di soggetti sintomatici frequentati la scuola, ma inseriamo anche casi particolari in cui vi è necessità di diagnostica rapida. Il test rapido dà una diagnosi per prendere una decisione di reinserimento in comunità, il mondo del lavoro o scuola. Per i paucisintomatici o asintomatici è perfetto. Al soggetto quarantenato o con sintomatologia importante somministriamo invece il tampone naso faringeo molecolare».

Olivia Bonetti

