L'EMERGENZA

BELLUNO Tutto in un secondo, dentro la pioggia a scrosci. Il lampo, il tuono, la paura. Ecco il botto e le lampadine che saltano, l'incertezza, l'ansia di capire cosa stia succedendo. E' solo un fulmine. Caduto, però, dove non ci si aspettava. Un fulmine che colpisce e manda in frantumi il comignolo di un condominio di Mussoi, al numero 52 di via Fratelli Cairoli.

LA SEQUENZA

Erano le 22.45 di martedì quando alla caserma dei vigili del fuoco giunge la chiamata. In un battibaleno, sirene accese, i pompieri sono là: L'intervento è a meno di mezzo chilometro dalla caserma. «La squadra dapprima ha messo in sicurezza le abitazioni, in quanto la saetta ha causato danni agli impianti elettrici e termici di tutti e nove gli appartamenti, rendendoli tutti inutilizzabili», è il resoconto dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I condòmini sono stati evacuati temporaneamente: il tempo per permettere ai vigili del fuoco di controllare ogni alloggio. Dopo aver appurato che - dalle scale al tetto agli interni - tutto fosse in sicurezza i vigili del fuoco hanno fatto rientrare le famiglie in casa per trascorrere la notte. Una serata e una notte che non sarà facile dimenticare.

I DANNI

Basta uno sguardo per capire il disagio provocato dal fulmine: l'abbaino ha la finestra spalancata, sul giro scale piccoli cocci fanno capire che in molti appartamenti anche l'intonaco è stato coinvolto. E il tetto, probabilmente, non è più quello di prima. Ferdinando Tagliabò vive in quel condominio dal 1966: «Cioè da quando è stato costruito precisa, aggiungendo nel cortile ci sono i pezzi neri del comignolo colpito dal fulmine, è quello della vecchia caldaia del tempo in cui il riscaldamento era centralizzato. Ora, invece, ognuno ha il riscaldamento autonomo. Il problema sta nel fatto che a tutti è saltata la propria caldaia». Il signor Tagliabò continua il suo racconto, sottolineando i vari danni: «Nell'abitazione dell'ultimo piano è crollato anche il muro». Poi il racconto di quei pochi secondi: «Ero a dormire, poi ho visto un lampo tra le fessure delle finestre e ho sentito un colpo forte, immediatamente è andata via la luce afferma, scherzandoci un po' su compresi subito che un fulmine era il responsabile perché io sono pratico di fulmini, visto che quando avevo 35 anni sono stato colpito, in Nevegal. Allora non mi sono neppure accorto, anche perché nella mezz'ora successiva rimasi accecato. Martedì notte, invece, ho avuto molta paura».

LA PREOCCUPAZIONE

Sempre ai piani alti abita una famiglia che ha tre bambini: di quattro, otto e dodici anni. E' papà Massimo a indicare uno dei vari danni: «In bagno è caduta la plafoniera, la caldaia si è spenta e tutto sa di bruciato. Ora ho già chiamato l'idraulico. Inoltre l' odore di bruciato era nell'intero giro scale». Il racconto di Massimo ripercorre quei minuti: «I bambini erano a letto. Ricordo il rumore, poi la ricerca della pila. Ho compreso che era accaduto qualcosa di particolare. Ho acceso la televisione e ho visto che funzionava. Poi ho aperto la porta è ho visto che anche gli altri condòmini erano impauriti. Per fortuna che i vigili del fuoco sono arrivati presto. E, almeno, con loro, è tornata la luce».

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA