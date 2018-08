CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZA(Belluno) La certezza non c'è, ma è altamente probabile che quelli fotografati da una fototrappola sopra San Liberale fossero davvero lupi e cinghiali. Le immagini risalgono a qualche notte fa e sarebbero relative alla zona mediana del Monte Serva, tra falde e vetta, una località dove finora il grande predatore non era mai stato visto e dove non ci sono tracce del suo passaggio: mai una segnalazione di pecore o altri animali sbranati. La fototrappola non è ufficiale: sarebbe stata collocata da qualcuno per curiosità. La polizia...