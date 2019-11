CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO Frane, allagamenti, il Piave che esonda, il Cordevole che minaccia l'Agordina, una ventina di sfollati, che sarebbero potuti diventare 50 se il lago di Alleghe si fosse innalzato ancora. Una giornata nera, ieri, per la perturbazione che era stata annunciata che è passata sul Bellunese provocando danni e disastri. Una situazione monitorata per tutta a giornata in tempo reale nel Centro coordinamento soccorsi, allestito in Prefettura dove dal nuovo software approntato a Palazzo dei Rettori dopo Vaia si potevano vedere tutte...