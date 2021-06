Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ELEZIONEBELLUNO Non c'è stato neppure bisogno della votazione. Mario Pozza è stato riconfermato per acclamazione, all'unanimità, alla guida della Camera di commercio di Treviso e Belluno per i prossimi cinque anni. Dopo le nomine dei componenti da parte del presidente della Regione Luca Zaia, ieri era in programma la seduta di insediamento del nuovo consiglio dell'istituzione per il 2021-2026. Unico punto, all'ordine del giorno,...