L'EDUCAZIONEBELLUNO I vigili entrano in classe: da martedì riprendono le lezioni di educazione stradale nelle scuole del comune. Un'iniziativa che ormai è diventata una tradizione e ha accumulato numeri importanti. Si tratta infatti della 39. edizione dei corsi che, solo nel 2018, hanno coinvolto 47 classi e 1080 alunni per un totale di 215 ore. L'edizione 2019 confermerà queste cifre. Da qui a Natale gli agenti di polizia locale si rivolgeranno alle scuole primarie, parlando a oltre 250 studenti delle classi quinte. Gli agenti in cattedra...