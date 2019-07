CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AZIENDABELLUNO Energia là dove gli altri non arrivano: Beyfin pianta altre bandierine in Veneto. Anche nel Bellunese, dove l'azienda dedita al commercio di Gpl e carburante fornisce combustibile nei paesi non raggiunti dalla rete del metano, e agli artigiani che scelgono i gas di petrolio liquefatti come energia per la loro attività imprenditoriale. Nel Bellunese dove è presente la filiale di Ponte nelle Alpi oltre a una ventina di stazioni di servizio sparse per tutto il territorio provinciale. Con bombole e piccoli serbatoi utilizzati...