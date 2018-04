«L'avvocato è sempre più donna ma guadagna meno della metà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTABELLUNO Le donne avvocato hanno ormai abbondantemente superato, per numero, i colleghi maschi. Una tendenza generalizzata che si estende a tutto il Veneto e il nord Italia. Belluno non fa eccezione: 162 contro 141, per un totale di 303 togati liberi professionisti. Ma il prestigioso sorpasso non trova un altrettanto prestigioso riconoscimento remunerativo e professionale, perché le donne hanno un reddito che è meno della metà di quello dei maschi: 29mila euro contro 62. DISCRIMINAZIONIInutile girarci attorno: l'avvocato maschio...