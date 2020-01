L'AVVISTAMENTO

BELLUNO Il lupo del Cansiglio si mette in posa per i boscaioli che stavano lavorando nei giorni scorsi a Campon Pian Osteria. Nessuna paura per i due boscaioli di Sarone di Caneva (Pn) Stefano Mella e Alex Azzalini che si sono trovati a tu per tu con il lupo fotografato i boscaioli di Sarone a Campon Pian Ostaria (Farra d'Alpago). «Si è fermato un attimo a guardarci - raccontano condividendo lo scatto sui social- e a farsi fotografare. Poi è ripartito». L'ipotesi è che sia lo stesso lupo avvistato più volte anche nei boschi del Pordenonese.

Il post ha suscitato decine di commenti anche di persone del Centro Italia che con i lupi ci convivono da ancora più tempo.

Era il 17 settembre scorso quando un vertice in prefettura aveva fatto il punto sulla presenza del lupo sul territorio e sui risvolti per la sicurezza della popolazione. Al tavolo avevano preso parte i sindaci dei comuni dove è attestata la presenza del grande predatore, oltre alle forze dell'ordine. In quella sede era stato confermato che la coabitazione tra uomo e lupo nel territorio non sta creando rischi alla pubblica incolumità. Ma il tavolo era stato innescato anche dalle continue proteste degli allevatori che si trovavano, in particolare in quel periodo, alle prese con conmtinue razzìe di bestiame.

