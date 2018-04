L'Auser cresce: 4500 iscritti e il bilancio torna in attivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIRETTIVOBELLUNO Quasi 4500 adesioni e un bilancio riportato in attivo dopo le peripezie trascorse a causa di iniziative sfortunate, se non avventate. Un convinto plauso alla Presidente provinciale, Verena Dall'Omo, per l'attività svolta, ha aperto l'incontro del Direttivo Auser bellunese convocato domenica al Centro Giovanni XXIII. La stessa Dall'Omo ha confermato l'intenzione di restare alla guida dell'Auser, anche se maggiormente supportata dagli altri componenti della presidenza, raccogliendo l'assenso convinto dei rappresentanti dei...