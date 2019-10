L'ATTIVITÀ BELLUNO Primi furono i comuni di Alpago, Ponte nelle Alpi, Chies,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTIVITÀBELLUNO Primi furono i comuni di Alpago, Ponte nelle Alpi, Chies, Tambre e Belluno, che nel 2016, quando venne attivato il protocollo del controllo di vicinato erano praticamente in ginocchio per le raffiche di furti che si verificavano sui loro territori. E proprio i dati di Ponte nelle Alpi, resi noti quest'anno, sono molto significativi: il controllo di vicinato ha portato al calo dei furti per una percentuale del 74%. GLI OBIETTIVILo scopo del controllo di vicinato è proprio quello di prevenire. Si tratta di un protocollo con i...