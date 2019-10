L'ATTACCO BELLUNO Una pecora e il suo agnello. Nuova predazione di lupi in città.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOBELLUNO Una pecora e il suo agnello. Nuova predazione di lupi in città. Il branco del Visentin, dopo gli avvistamenti sul Piave delle scorse settimane, ora ha colpito a Castion. Ieri mattina la pecora e il piccolo non si sono avvicinati al recinto a prendere carezze e cibo dalle mani dei bambini, come sempre. Ad accorgersi dell'attacco è stata proprio la madre di uno degli alunni della elementare di Badilet, che ha visto i due animali stramazzati a terra mentre accompagnava il figlio a scuola.ùIL PRATOIl fazzoletto di prato dove...