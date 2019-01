CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSOCIAZIONEBELLUNO Soddisfatto, ma deciso: il presidente del Consorzio Centro Storico non si ricandida. A inizio primavera l'assemblea plenaria dei soci del sodalizio di commercianti delle piazze si riunirà per eleggere i nuovi consiglieri e rinnovare la carica del presidente. Non ci sono nomi in lizza nell'aria, per ora, ma c'è una certezza: Christian Marchetti cede il posto. L'attuale guida del gruppo non si ricandiderà, preferendo passare il testimone ad un altro collega. D'altra parte l'aveva detto, tre anni fa dopo l'elezione aveva...