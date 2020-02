L'ASSOCIAZIONE

BELLUNO Lorenzo Bortoluzzi è il nuovo Presidente dell'Associazione nazionale Vigili del fuoco della provincia di Belluno. È stato eletto dal Direttivo, rinnovato nel corso dell'assemblea che ha eletto I nuovi Consiglieri per i prossimi tre anni, che sono: Gian Pietro Slongo Vice Presidente, Walter De Col, segretario, Pierluigi Piol, Tesoriere, Alessio Giotto, Ugo De Donà, Mauro Tessaro, Rino Zanon e Ezio Molinari, Consiglieri.

Lorenzo Bortoluzzi, subentra a Giuseppe De Min, rimasto in carica con, Attilio Corona, Adolfo Da Rold, Luigino Stiz, per ben nove mandati. Sotto la presidenza di Giuseppe De Min, l'Associazione è stata molto presente con idee e progetti, a partire dalle vecchie foto della caserma di Piazza Piloni, appese al Centro Piero Rossi, la titolazione del sovrappasso di Marisiga a Santa Barbara, e per ultimo il Monumento Ai Vigili del Fuoco, installato nell'aiuola sparti traffico che porta alla nuova caserma del Comando provinciale, in Via Col Da Ren. I questi anni sono migliaia i bambini che hanno appreso i pericoli domestici e partecipato alle numerose Pompieropoli. Molte le iniziative portate avanti in questi anni e le partecipazioni a manifestazioni civili, militari e religiose. I consiglieri uscenti, si sono impegnati a collaborare con il nuovo gruppo. Perché siamo abituati a lavorare insieme, aggiunge il segretario uscente, Adolfo Da Rold.

