CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEABELLUNO Passata l'emergenza, ora si pensa a ricostruire. Una cinquantina di pescatori del Bacino di pesca numero 8 hanno fatto il punto ieri mattina, nella sala Muccin del Centro Giovanni XXIII. Era l'assemblea annuale del gruppo. Proprio venerdì è terminata l'attività dei pescatori sul Piave a Lambioi, dove per settimane diversi volontari hanno tenuto le gambe a mollo per salvare migliaia di pesci che rischiavano di finire in secca o in qualche pozza con poca acqua, durante i lavori sugli argini condotti con le ruspe. Ora,...