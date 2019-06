CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEABELLUNO Bilancio solido e un nuovo concetto di casa di riposo, tutto da costruire: il rinnovo del contratto nazionale non ha messo in ginocchio SerSA che, anzi, ha chiuso il 2018 con i conti in salute e tanti progetti in agenda. Oggi la Gaggia Lante è un luogo aperto alla comunità, dove si tengono rassegne e anche mostre di artisti. Lo sforzo dell'amministratore unico Paolo Santesso e di tutto il personale della struttura va nella direzione di abbandonare l'immagine della casa per anziani come spazio triste e isolato dal mondo,...