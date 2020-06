L'ASSEMBLEA

BELLUNO Angelo Dal Borgo ha ceduto il timone a Lino De Prà. Gli alpini bellunesi si rinnovano nel segno della continuità. A guidare l'associazione sarà il vicepresidente vicario uscente che raccoglie l'eredità di un sodalizio composto da 6500 iscritti. De Prà era l'unico candidato. Nelle prime parole il neo presidente ha fatto un forte richiamo alla compattezza, all'unità e al lavoro. Ai valori tipicamente alpini anche Dal Borgo si è soffermato sui valori degli alpini, sulla passione e il cuore grande dei volontari e di chi indossa il cappello con la piuma. Negli spalti le moltissime tute fluo della protezione civile che vede tra gli alpini un grande apporto.

L'ASSEMBLEA

Prima dell'elezione gli interventi: per il Comune di Belluno è intervenuto l'assessore Alberto Simiele, Roberto Padrin ha invece portato la stima della provincia. Poi è stata la volta dell'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, dell'onorevole Roger De Menech ed è stato letto il messaggio del ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico d'Incà. Prima degli interventi tecnici le conclusioni del colonnello, comandante del 7' Reggimento alpini, Stefano Fregona e il presidente nazionale, Sebastiano Favero. Il presidente uscente Dal Borgo, nella sua relazione morale ha ripercorso i principali eventi che hanno visto impegnati gli alpini nel 2019. Ed ha sottolineato di lasciare una sezione in salute, nonostante ogni anno il numero di iscritti cali di qualche centinaio. La relazione del nucleo di protezione civile è stato affidato a Ivo Gasperin. La relazione sulle attività sportive a Pier Emilio Parissenti. La relazione finanziaria a nome del tesoriere, (fino a ieri Arrigo Cadore) è stata letta da Giorgio Schizzi mentre quella del collegio dei revisori dei conti è stata curata da Giorgio Sartori. I soci di lungo corso che si sono distinti per l'attaccamento all'associazione hanno poi ricevuto un riconoscimento. L'associazione nazionale della protezione civile ha poi premiato chi ha compiuto 80 anni. Tra i riconoscimenti uno è andato a Cristina Busatta, conservatrice del museo del 7' Alpini a Villa Pat e ora incaricata anche di quello di Seravella.

L'EMOZIONE

Tra i momenti più intimi c'è stato l'abbraccio, a sorpresa della famiglia di Dal Borgo, moglie, figlie e nipotina, si sono presentati a sorpresa al palco dei relatori, strappando così una lacrima al diretto interessato e un grande applauso dalla composta platea che ha seguito i lavori rispettando il necessario distanziamento sociale. Dal Borgo lascia dopo 60 anni di iscrizione all'associazione, 35 di ruolo dirigenziale e 8 da presidente.

IL RINGRAZIAMENTO

«Un doveroso ringraziamento ad Angelo Dal Borgo per l'attività svolta in questi anni e per la passione profusa nella guida dell'Ana Belluno; e un augurio di buon lavoro al nuovo presidente Lino De Prà». È quanto hanno affermato il presidente della Provincia Roberto Padrin e il consigliere delegato alla Protezione Civile Massimo Bortoluzzi. «Gli Alpini sono sempre vicini al territorio e alla gente, rappresentano una delle componenti indispensabili del volontariato locale e un volto sempre sorridente e disponibile del Bellunese». Si è invece soffermato sul grande impegno profuso durante le emergenze e in particolare durante il coronavirus l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin.

