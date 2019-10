L'APPUNTAMENTO Sostenibilità ambientale e contrattazione aziendale. Stili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOSostenibilità ambientale e contrattazione aziendale. Stili di vita che cambiano. Investimenti finanziari e cambiamenti climatici. Ad un anno da Vaia la Femca Cisl Belluno Treviso organizza una giornata di riflessione e approfondimento per il gruppo dirigente e i rappresentanti sindacali aziendali sui temi portati nelle piazze di tutto il mondo dal movimento Fridays for Future. Il direttivo allargato alle Rsu si riunirà lunedì 28 ottobre alle 9.30 sul Pian del Cansiglio, all'interno dell'Hangar Cansiglio, ex base...